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10:03, 19 ноября 2024Спорт

Бывший футболист сборной Франции оценил игру Сафонова за ПСЖ

Кандела заявил, что Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннарумы в ПСЖ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший футболист сборной Франции Венсан Кандела оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова за парижский ПСЖ. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, вратарь уже сейчас выигрывает конкуренцию у итальянца Джанлуиджи Доннарумы. «Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку», — добавил Кандела.

Сафонов в нынешнем сезоне провел четыре матча за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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