УЕФА включил сейв Сафонова в матче Лиги чемпионов в число лучших спасений игрового дня

УЕФА включил сейв Сафонова в число лучших спасений дня в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил сейв российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в число лучших спасений игрового дня Лиги чемпионов. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала видео отраженного голкипером удара форварда «Баварии» Джамала Мусиалы, а также спасение вратаря «Арсенала» Давида Райи во встрече со «Спортингом». Пользователям предложили выбрать лучший сейв.

Сафонов на 74-й минуте игры с «Баварией» отразил удар, нанесенный Мусиалой из пределов штрафной. Вратарь в прыжке переправил мяч в штангу.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». В первом тайме защитник мюнхенцев Ким Мин Джэ отличился после ошибки Сафонова на выходе.