Украинский вратарь не пожал руку Головину перед матчем Лиги чемпионов

Украинский вратарь Трубин не пожал руку россиянину Головину перед матчем ЛЧ

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отказался пожать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Трубин прошел мимо Головина во время традиционного рукопожатия игроков команд. Россиянин отреагировал на поведение украинца удивленным взглядом вслед.

Встреча пятого тура общего этапа ЛЧ проходит в Монако. В настоящий момент счет 1:0 в пользу хозяев. Головин оформил голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Зарплата россиянина составит 3,6 миллиона евро в год. Он выступает за команду с 2018 года.

