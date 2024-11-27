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21:27, 27 ноября 2024Россия

В России объяснили необходимость предупреждать США о пусках баллистических ракет

Медведев: РФ предупредила США о пуске «Орешника» во избежание конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Россия предупредила США о пуске ракеты «Орешник», чтобы предотвратить возможный международный конфликт. Об этом телеканалу Al Arabiya рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что между странами имеются договоренности, обязывающие сообщать о готовящихся стартах баллистических ракет. При этом политик признал, что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет по территории России и ответная реакция Москвы переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию. «Это эскалация конфликта», — указал он.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон был предупрежден Москвой о пуске ракеты.

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