В России объяснили необходимость предупреждать США о пусках баллистических ракет

Медведев: РФ предупредила США о пуске «Орешника» во избежание конфликта

Россия предупредила США о пуске ракеты «Орешник», чтобы предотвратить возможный международный конфликт. Об этом телеканалу Al Arabiya рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что между странами имеются договоренности, обязывающие сообщать о готовящихся стартах баллистических ракет. При этом политик признал, что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет по территории России и ответная реакция Москвы переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию. «Это эскалация конфликта», — указал он.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон был предупрежден Москвой о пуске ракеты.

