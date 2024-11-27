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16:33, 27 ноября 2024Россия

В СПЧ оценили расследование «Ленты.ру» об эпидемии мефедрона в России

Член СПЧ Меркачева: расследование «Ленты.ру» об эпидемии мефедрона очень важно
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Расследование «Ленты.ру» об эпидемии мефедрона в России очень важно, так как употребление этого наркотического вещества стало «неуправляемой историей». Так проект оценила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам общественницы, она регулярно сталкивается с упоминанием мефедрона и связанных с ним проблем, в том числе уголовных последствий. Меркачева отметила, что в беде из-за этого наркотика оказываются даже дети из благополучных семей.

Доходит до того, что я общаюсь с людьми по другим поводам и человек говорит мне, что его сын, дочь или знакомый употребляет мефедрон

Ева Меркачева

Она обратила внимание на тот факт, что следствие часто интересуется лишь низовыми распространителями наркотика, не пытаясь выйти на поставщиков и руководителей преступных схем. «Если бы правоохранители хотели, то не было бы никаких мефедроновых наркоторговцев. Значит, это кому-то нужно. Тем более этих наркоторговцев очень много. А задерживают только мелких дилеров», — заявила Меркачева.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал распространение мефедрона в России государственной проблемой.

27 ноября «Лента.ру» выпустила расследование, посвященное эпидемии мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума». Журналисты пообщались с правоохранителями, наркопотребителями, закладчиками, варщиками наркотика и владельцами наркошопов и узнали, как устроен выстроенный вокруг мефедрона многомиллиардный рынок.

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