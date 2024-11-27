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14:31, 27 ноября 2024Мир

В США раскрыли влияние Трампа на мировые конфликты

Советник Уолтц: все начали собираться за стол переговоров из-за победы Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Все начали собираться за стол переговоров для решения мировых конфликтов из-за победы на американских президентских выборах Дональда Трампа. Об этом заявил будущий советник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Все собираются за столом переговоров из-за президента Трампа. Его громкая победа на выборах послала четкий сигнал остальному миру, что хаос никто больше не будет терпеть», — отметил Уолц.

Авторы материала отметили, что члены команды республиканца говорят, что «его сила уже оказывает глобальное влияние», приводя в пример соглашение Израиля с Ливаном о прекращении огня.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Он также поблагодарил США за посредничество в урегулировании конфликта.

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