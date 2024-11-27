Израиль поблагодарил США за соглашение о прекращении огня в Ливане

Нетаньяху поблагодарил Байдена за соглашение о прекращении боев в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за посредничество по соглашению о прекращении огня в Ливане. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, пишет ТАСС.

Сразу после объявления о согласии на приостановку боевых действий в Ливане он выразил благодарность президенту США Джо Байдену по телефону. Как отметил Нетаньяху, еврейское государство имеет право на самозащиту.

«Он поблагодарил его за участие США в достижении соглашения о прекращении огня в Ливане и за понимание того, что Израиль сохраняет за собой свободу в обеспечении своих действий». — говорится в сообщении.

Ранее Байден пообещал, что Израиль ответит, если ливанское движение «Хезболла» нарушит условия перемирия.