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02:01, 27 ноября 2024Мир

Израиль поблагодарил США за соглашение о прекращении огня в Ливане

Нетаньяху поблагодарил Байдена за соглашение о прекращении боев в Ливане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за посредничество по соглашению о прекращении огня в Ливане. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, пишет ТАСС.

Сразу после объявления о согласии на приостановку боевых действий в Ливане он выразил благодарность президенту США Джо Байдену по телефону. Как отметил Нетаньяху, еврейское государство имеет право на самозащиту.

«Он поблагодарил его за участие США в достижении соглашения о прекращении огня в Ливане и за понимание того, что Израиль сохраняет за собой свободу в обеспечении своих действий». — говорится в сообщении.

Ранее Байден пообещал, что Израиль ответит, если ливанское движение «Хезболла» нарушит условия перемирия.

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