Уролог Лубенников: безопасной дозой пива для мужчин считается 0,65 литра

Пиво содержит различные полезные вещества, однако то, как этот напиток влияет на организм, зависит от его количества, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegram-канале врач назвал безопасный для здоровья объем пива.

По словам уролога, пиво содержит витамин В и кремний, а также вещество под названием ксантогумол, которое обладает антиоксидантными свойствами и защищает от разрушения клетки головного мозга. Кроме того, в пиве есть растворимая клетчатка, полезная для кишечных бактерий.

«Когда заканчивается позитивное влияние и начинается вред? Конечно, все зависит от объема потребляемого напитка и его качества», — уточнил Лубенников. Он объяснил, что относительно безопасным объемом пива считается примерно 0,65 литра напитка крепостью 4,5 процента для мужчин и 0,45 литра для женщин.

Доктор добавил, что пиво противопоказано людям с сахарном диабетом, некоторыми заболеваниями желудка, печени и почек, а также при непереносимости глютена.

Ранее нарколог Руслан Исаев назвал дозу алкоголя, увеличивающую риск рака. По словам врача, не существует безопасной дозы алкоголя. Он уточнил, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту.