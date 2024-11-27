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11:25, 27 ноября 2024Наука и техника

Началось производство нового «Ведьмака»

Студия CD Projekt RED перешла к производству новой части игры «Ведьмак»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Ведьмак-3: Дикая охота»

Студия CD Projekt RED объявила о начале производства следующей игры серии «Ведьмак». Об этом сообщается на сайте польской компании.

В преддверии квартального отчета руководитель студии Михал Новаковски заявил, что проект Polaris, под которым разрабатывается новая часть «Ведьмака», перешел в стадию полномасштабного производства. «Мы очень довольны прогрессом в этом проекте», — подчеркнул глава CD Projekt RED.

Таким образом, проект перешел из предпроизводства к активной стадии. Также директор проекта Себастьян Калемба опубликовал в X изображение монеты — судя по всему, она будет использоваться в игре в качестве платежного средства. «Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет на другой стороне монеты!» — заявил Калемба.

О начале разработки нового «Ведьмака» польская студия заявила в марте 2022 года. Сроки выхода игры не раскрываются.

Также Новаковски рассказал, что за четыре года с момента релиза Cyberpunk 2077 компании удалось продать 30 миллионов копий игры. Кроме того, он отметил, что вышедшая в 2015 году «Ведьмак 3» до сих пор хорошо продается.

В августе актер Даг Кокл, который озвучил Геральта в игре «Ведьмак 3», раскрыл подробности продолжения тайтла. По его словам, в новой игре может быть несколько главных героев.

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