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20:12, 27 ноября 2024Спорт

«Зенит» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторая четвертьфинальная встреча прошла в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Лусиано Гонду и Артур. У хозяев отличился Максим Самородов.

В первом матче петербуржцы также одержали победу (3:0). Ранее в следующий этап пробился московский ЦСКА, победивший казанский «Рубин» с общим счетом 3:0.

Петербургский «Зенит» является действующим обладателем Кубка России.

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