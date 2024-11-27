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20:18, 27 ноября 2024Ценности

Жена телеведущего Диброва показала фигуру в бикини

Жена ведущего Диброва Полина показала фигуру в бикини на Мальдивах
Екатерина Ештокина

Фото: @clubdibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фигуру в бикини на отдыхе на Мальдивах. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель разместила снимок, на котором предстала на фоне белого песка и пальм в купальнике, состоящем из черных плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с принтом. Помимо этого, звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

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В то же время 35-летняя манекенщица продемонстрировала подтянутую фигуру. «Третий день нашего отдыха», — подписала знаменитость.

В августе жена Диброва попала в аварию в Турции. Она рассказала, что дважды оказывалась в опасных ситуациях.

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