Бывшего главу партии Березовского заочно осудили за призывы к ударам по новым регионам

В Москве суд заочно приговорил бывшего руководителя партии «Либеральная Россия» Бориса Березовского и лидера российского молодежного движения «Пора» Андрея Сидельникова (признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к шести годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.
Сидельникова признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Он находится в международном розыске.
По версии следствия, в ноябре 2023 года во время одной из трансляций осужденный призывал атаковать при помощи беспилотников избирательные участки, находящиеся на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, делать это нужно было в период проведения выборов президента России.
В 2023 году Сидельникова внесли в список иностранных агентов. По утверждению Минюста, он призывал предоставить вооружение Украине, а также негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. 19 июня 2024 он попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.