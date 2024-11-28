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14:11, 28 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего главу партии Березовского заочно осудили за призывы к ударам по новым регионам

В Москве суд заочно дал 6 лет экс-руководителю «Либеральной России» Сидельникову

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил бывшего руководителя партии «Либеральная Россия» Бориса Березовского и лидера российского молодежного движения «Пора» Андрея Сидельникова (признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к шести годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Сидельникова признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Он находится в международном розыске.

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4 июля 2008

По версии следствия, в ноябре 2023 года во время одной из трансляций осужденный призывал атаковать при помощи беспилотников избирательные участки, находящиеся на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, делать это нужно было в период проведения выборов президента России.

В 2023 году Сидельникова внесли в список иностранных агентов. По утверждению Минюста, он призывал предоставить вооружение Украине, а также негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. 19 июня 2024 он попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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