Для приговоренного к семи годам бывшего депутата Горинова запросили новый срок

Обвинение запросило 3,5 года за оправдание терроризма для депутата Горинова

Сторона обвинения запросила три с половиной года лишения свободы для бывшего депутата Красносельского муниципального округа Москвы 63-летнего Алексея Горинова по второму делу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В этот раз Горинов проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

19 сентября 2022 года сообщалось, что Мосгорсуд на месяц уменьшил срок Горинова, до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.