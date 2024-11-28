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19:04, 28 ноября 2024Силовые структуры

Для приговоренного к семи годам бывшего депутата Горинова запросили новый срок

Обвинение запросило 3,5 года за оправдание терроризма для депутата Горинова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сторона обвинения запросила три с половиной года лишения свободы для бывшего депутата Красносельского муниципального округа Москвы 63-летнего Алексея Горинова по второму делу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В этот раз Горинов проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

19 сентября 2022 года сообщалось, что Мосгорсуд на месяц уменьшил срок Горинова, до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

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