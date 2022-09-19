Суд на месяц уменьшил срок осужденному за фейки о ВС РФ депутату

Суд на месяц уменьшил срок депутату Горинову, осужденному на семь лет за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд на месяц уменьшил срок депутату Красносельского муниципального округа Москвы Алексею Горинову — он был осужден на семь лет общего режима. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 19 сентября, сообщили в суде.

По данным суда, теперь срок Горинова составляет 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Свой приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий» УК РФ. Также он был лишен на четыре года права занимать определенные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

15 марта на заседании депутатов Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, по мнению суда, огласили ложные данные о действиях российской армии. Следователи возбудили уголовное дело. Горинов был задержан спустя почти полтора месяца.