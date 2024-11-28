Гол Чалова помог ПАОК победить в матче Лиги Европы

Гол россиянина Чалова помог ПАОК победить РФШ в матче Лиги Европы

Греческий ПАОК победил латвийский РФШ в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победить ПАОК помогли голы болгарского полузащиткника Кирилла Десподова и российского форварда Федора Чалова.

26-летний Чалов перешел в ПАОК 1 августа. Контракт с греческой командой рассчитан на три года.

До этого форвард на протяжении восьми лет выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, забив 89 мячей. С красно-синими футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.