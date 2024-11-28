Министр спорта осудил сменивших гражданство российских атлетов

Министр спорта Михаил Дегтярев осудил сменивших гражданство российских атлетов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев осудил сменивших гражданство российских атлетов. Его слова приводит ТАСС.

«К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — заявил политик. При этом он подчеркнул, что критиковать российских спортсменов, которые согласились выступать под нейтральным флагом, не нужно. По мнению Дегтярева, подобных атлетов лишили гимна и флага, и задача политиков вернуть им их.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер назвала позором выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Она посчитала, что согласившиеся участвовать в соревнованиях атлеты будут «беженцами и бомжами».

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.