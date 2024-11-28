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12:42, 28 ноября 2024Спорт

Министр спорта осудил сменивших гражданство российских атлетов

Министр спорта Михаил Дегтярев осудил сменивших гражданство российских атлетов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев осудил сменивших гражданство российских атлетов. Его слова приводит ТАСС.

«К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — заявил политик. При этом он подчеркнул, что критиковать российских спортсменов, которые согласились выступать под нейтральным флагом, не нужно. По мнению Дегтярева, подобных атлетов лишили гимна и флага, и задача политиков вернуть им их.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер назвала позором выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Она посчитала, что согласившиеся участвовать в соревнованиях атлеты будут «беженцами и бомжами».

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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