Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» сыграют в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Определились все участники полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матчах 1/2 финала сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо». В Пути регионов пройдет второй этап четвертьфиналов. В нем примут участие восемь команд — «Краснодар», «Акрон», махачкалинское «Динамо», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Рубин».

Жеребьевка пройдет 30 ноября. Она начнется в 12:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит». В финале петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.