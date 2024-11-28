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18:09, 28 ноября 2024Путешествия

Пассажир самолета разозлился на стюардессу, объявил себя пилотом и попытался открыть дверь

PYOK: пассажир American Airlines попытался открыть дверь самолета в полете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пассажир самолета American Airlines разозлился на стюардессу, объявил себя пилотом судна и попытался открыть дверь во время полета. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел 19 ноября на рейсе из Милуоки в Даллас. 29-летний Абдул-аль-Джаббар Олорунтоба Олайя рассердился на члена экипажа, которая работала на кухне одна, и сказал ей, что он командир воздушного судна. Мужчина потребовал немедленно выпустить его и бросился к аварийному выходу.

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Бортпроводница смогла перекрыть дверь своим телом и не позволила пассажиру открыть ее. На крики сбежались другие члены экипажа, они связали дебоширу руки и ноги. В аэропорту прибытия его уже ожидали полицейские. Олайя предстанет перед судом 3 декабря.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Уточняется, что инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября.

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