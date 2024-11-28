Площадь мощного пожара в Подмосковье выросла более чем в три раза

Площадь пожара в подмосковном Подольске выросла до 4200 квадратных метров

Площадь мощного пожара в подмосковном Подольске выросла до 4200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, заявление опубликовано в Telegram.

Ранее площадь пожара составляла 1300 квадратных метров, то есть успела вырасти более чем в три раза. Как рассказали спасатели, к тушению привлекли уже 120 человек и 38 единиц техники. Среди используемых МЧС средств — пожарный поезд. О пострадавших не сообщается.

Известно, что возгорание произошло в одном из помещений строительного рынка. Прокуратура Подмосковья объявила, что взяла происшествие на контроль.

Ранее в морском порту Санкт-Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта.