Появились новые варианты изображений для купюры в 1000 рублей

ЦБ: подготовлено 25 вариантов новой тысячерублевой купюры

Банк России представил новые варианты изображений для обновленной купюры в 1000 рублей. Об этом сообщило РБК.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина напомнила, что дизайн купюры, представленный в прошлом году, вызвал в обществе неоднозначную реакцию. Как следствие, выпуск тогда приостановили. По словам руководителя ЦБ, это было сложное решение. Банк России из представленных 40 вариантов выбрал 25. Среди них Вятский художественный музей в Кирове, главный корпус Казанского федерального университета, усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области, музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии, дворец Землевладельцев в Казани, дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове и другие.

В конце октября муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов предложил разместить на новой банкноте 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Тогда же стало известно, что в российских регионах уже начали постепенно появляться новые банкноты номиналом пять тысяч рублей.