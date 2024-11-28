Названа самая популярная модель PlayStation

PlayStation 2 оказалась самой продаваемой консолью Sony

Компания Sony назвала PlayStation 2 (PS2) своей самой продаваемой консолью. На это обратило внимание издание HotHardware.

В японской корпорации подтвердили, что PS2 возглавляет список самых популярных игровых приставок за всю историю компании. Девайс вышел в 2000 году и за все время был продан тиражом 160 миллионов единиц. Для сравнения, за четыре года с момента релиза PlayStation 5 Sony удалось реализовать 65,6 миллиона экземпляров девайса.

По словам журналистов медиа, создателям PS2 пришлось постараться, чтобы новая консоль стала успешней оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году. В том числе ради этого разработчики настроили обратную совместимость, чтобы купленные для PlayStation 1 игры запускались и на новом устройстве.

Также специалисты HotHardware напомнили, что PS2 имела достаточно продвинутый для своего времени процессор Emotion Engine, который обеспечивал графику высокого уровня. Кроме того, консоль была оснащена DVD-дисководом с поддержкой Blu-ray. Авторы объяснили, что в начале нулевых Blu-ray-плееры стоили очень дорого, и люди покупали PS2, чтобы в том числе включать на приставке фильмы.

«Издатели видеоигр просто стекались к PlayStation из-за простоты ее использования и огромной базы игроков. Поэтому лучшие игры обычно выходили на PlayStation», — подытожили журналисты.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что производители консолей достигли технического потолка. По их словам, Sony и Microsoft должны больше вкладываться в игры, чем в продвинутое железо приставок.