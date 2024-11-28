Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:09, 28 ноября 2024Наука и техника

Названа самая популярная модель PlayStation

PlayStation 2 оказалась самой продаваемой консолью Sony
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gawlik / Globallookpress.com

Компания Sony назвала PlayStation 2 (PS2) своей самой продаваемой консолью. На это обратило внимание издание HotHardware.

В японской корпорации подтвердили, что PS2 возглавляет список самых популярных игровых приставок за всю историю компании. Девайс вышел в 2000 году и за все время был продан тиражом 160 миллионов единиц. Для сравнения, за четыре года с момента релиза PlayStation 5 Sony удалось реализовать 65,6 миллиона экземпляров девайса.

По словам журналистов медиа, создателям PS2 пришлось постараться, чтобы новая консоль стала успешней оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году. В том числе ради этого разработчики настроили обратную совместимость, чтобы купленные для PlayStation 1 игры запускались и на новом устройстве.

Также специалисты HotHardware напомнили, что PS2 имела достаточно продвинутый для своего времени процессор Emotion Engine, который обеспечивал графику высокого уровня. Кроме того, консоль была оснащена DVD-дисководом с поддержкой Blu-ray. Авторы объяснили, что в начале нулевых Blu-ray-плееры стоили очень дорого, и люди покупали PS2, чтобы в том числе включать на приставке фильмы.

«Издатели видеоигр просто стекались к PlayStation из-за простоты ее использования и огромной базы игроков. Поэтому лучшие игры обычно выходили на PlayStation», — подытожили журналисты.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что производители консолей достигли технического потолка. По их словам, Sony и Microsoft должны больше вкладываться в игры, чем в продвинутое железо приставок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

      Названы очевидные свидетельства нехватки движения

      Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

      В российском городе захотели построить метро

      В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

      Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен»

      Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с возлюбленным Lamborghini

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше