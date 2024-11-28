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20:28, 28 ноября 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от распространенных ошибок в лечении гайморита

Хирург Бочоришвили предостерег от самолечения антибиотиками при гайморите
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Синусит и гайморит — распространенные болезни, с которыми многие люди пытаются справиться самостоятельно, рассказал оториноларинголог-хирург, заведующий оториноларингологическим отделением Георгий Бочоришвили. В Telegram-канале клинического госпиталя MD Group доктор предостерег россиян от ошибок в лечении этих заболеваний.

В первую очередь врач обратил внимание на то, что заниматься самолечением антибиотиками категорически нельзя. Без назначения врача использование антибиотиков может усугубить проблему, предупредил доктор.

«Неправильная техника промывания носа или сильное давление могут привести к распространению инфекции в среднее ухо или вызвать отит. Используйте специальные растворы и следуйте рекомендациям врача. А сосудосуживающие средства нельзя применять дольше пяти-семи дней, иначе может развиться лекарственный ринит и зависимость от капель», — добавил врач.

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Многие, по словам Бочоришвили, предпочитают перетерпеть симптомы — проблемы с дыханием, заложенность носа и боль в области лба и скул. Однако заболевание может перейти в хроническую форму, если игнорировать симптомы При регулярном появлении признаков простуды следует обращаться к врачу, добавил доктор.

Ранее оториноларинголог Владимир Зайцев назвал способы вылечить насморк без лекарств, вызывающих зависимость. Он посоветовал промывать нос и парить ноги.

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