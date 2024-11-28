Россиянам перечислили визуально полнящую одежду

Дизайнер Никулин: пышные пуховики и свитера визуально полнят

Дизайнер Сергей Никулин перечислил россиянкам одежду, которая визуально полнит. Соответствующий материал публикует «Абзац».

В первую очередь эксперт призвал обратить внимание на мешковатые изделия и пышные пуховики, которые добавляют объема фигуре.

Помимо этого, специалист посоветовал отказаться от свитеров из искусственных материалов, создающих несуществующие складки. При этом Никулин подчеркнул, что важно отмечать длину вещи. Так, по его словам, самым удачным вариантом станет свитер чуть ниже бедер.

В то же время собеседник издания заявил, что многослойность утяжеляет образ. Вместо этого он порекомендовал носить термобелье, надевая его под более легкие вещи. Кроме того, зрительно добавляют объема охристые, нежно-пудровые и бежевые оттенки, уточнил Никулин.

Среди прочего, дизайнер внес в список неудачных предметов гардероба длинные и свободные шубы, объемные пуховики, а также пальто фасона тюльпан. «Моя рекомендация любому человеку — выглядеть стильно, но не становиться жертвой моды. Так или иначе, мы все покупаем в магазине те вещи, которые сейчас наиболее актуальны. При этом не нужно носить какие-нибудь кислотные шапки с рогами потому, что они, допустим, в тренде. Это выглядит нелепо и, на мой взгляд, бессмысленно», — подытожил он.

Ранее в ноябре стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта. Так, эксперт порекомендовал присмотреться к богемным блузам с множеством оборок и рюш.