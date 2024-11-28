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20:25, 28 ноября 2024Моя страна

Россиянка сходила на Грязнуху и поймала ротана-монстра

Необычного ротана-монстра поймали в Новосибирской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ostariyanov / Shutterstock / Fotodom  

В Колыванском районе Новосибирской области местная жительница Анна Водопьянова порыбачила на озере и очень озадачила ихтиологов пойманным ротаном-монстром. Свой улов аномально большого размера она показала ученым и изданию VN.ru.

Россиянка ходила рыбачить на Грязнуху — так местные жители называют быстрозамерзающий водоем вблизи села Соколово. «Там по первому льду ротан клюет очень хорошо», — заявила Водопьянова. Там же ей попался «огромный экземпляр» весом 450 граммов, что аномально для такой рыбы.

Новосибирский ихтиолог Елена Ядренкина, увидевшая необычный улов, назвала его «ротаном-монстром». Как пояснила ученая, обычно эта рыба вырастает до 25 сантиметров, а ее вес составляет не более 300 граммов. «Но я слышала от рыбаков и про 500-граммовых, однако до этого лично не видела и сомневалась. А это же действительно огромный экземпляр», — восхитилась специалист.

Ученые считают ротана «сорным» видом. Рыба очень жизнеспособна: она переживает как сильные холода, так и полное пересыхание водоема. Важная особенность ротана — необычайно широкий спектр питания. Он может поедать личинки, растения, а иногда — молодь своего же вида.

Ранее житель Новосибирска поймал в реке Ине большую рыбу и показал ее фотографию. Он, как выяснилось, выловил налима, которого еще называют «речным оборотнем».

Также жителю Тюменской области попалась гигантская рыба, которая оказалась размером с четырехлетнего ребенка. Щуку весом 14 килограммов он вытащил из Иртыша.

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