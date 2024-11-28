Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по подстанции в Ивано-Франковской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Кроме того, второй удар был нанесен в направлении нефтебазы, добавил он.

28 ноября стало известно, что по Украине могли ударить более 100 ракет. Как сообщал, российский военкор Семен Пегов, рано утром был зафиксирован взлет 12 бомбардировщиков ТУ-95МС. В свою очередь, военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что по стране нанесли комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. До этого детонации произошли в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одессе и Кировограде.