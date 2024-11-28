Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:18, 28 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по подстанции в Ивано-Франковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по подстанции в Ивано-Франковской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Кроме того, второй удар был нанесен в направлении нефтебазы, добавил он.

28 ноября стало известно, что по Украине могли ударить более 100 ракет. Как сообщал, российский военкор Семен Пегов, рано утром был зафиксирован взлет 12 бомбардировщиков ТУ-95МС. В свою очередь, военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что по стране нанесли комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. До этого детонации произошли в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одессе и Кировограде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Раскрыт райдер звезды «Что было дальше?» Щербакова

      В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

      Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

      Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе

      В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

      Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

      В «Айдаре» заявили о сложной обстановке в Торецке

      В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше