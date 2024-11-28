Российского адвоката посадили на семь лет за экстремизм и фейки об армии

Суд приговорил адвоката Талантова к 7 годам за экстремизм и фейки о ВС РФ

Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил к семи годам лишения бывшего президента Адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова, защищавшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Юрист признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»).

Суд установил, что с марта по июнь 2022 года Талантов на своей странице в социальной сети дважды разместил посты, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Также он публиковал недостоверные материалы об участии Российской армии в специальной военной операции по мотивам политической ненависти.

Подсудимый свою вину не признал. Он заявил, что его посты отражают гуманистические ценности, которые он исповедует. «Мои публикации были осуществлены в рамках предоставленного гражданину России конституционного права свободы совести, мысли, слова, поиска и распространения информации», — добавил он.

При назначении наказания суд учел отсутствие у него судимостей, положительные характеристики и наличие ведомственных наград.

Суд над адвокатом начался в январе 2023 года. Задержали его летом 2022 года.