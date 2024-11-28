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13:05, 28 ноября 2024Спорт

Стало известно о борьбе главы российского футбольного клуба с раком

Журналист Карпов: президент «Урала» Григорий Иванов борется с раком
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Григорий Иванов

Григорий Иванов. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов борется с онкологией.

По информации источника, из-за этого глава команды часто летает на лечение в Германию. В интервью «Матч ТВ» Иванов отказался подтверждать или опровергать информацию. «Все нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально», — заявил он.

Ранее Иванов прокомментировал призыв депутата Госдумы Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы. Глава «Урала» заявил, что бывшей фигуристке не нужно лезть в футбол.

Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. В нынешнем сезоне после 20 туров екатеринбургский клуб с 36 очками находится на третьем месте в Футбольной Национальной Лиге.

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