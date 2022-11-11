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00:31, 11 ноября 2022Спорт

Глава «Урала» оценил призыв Родниной закрыть клубы фразой «зачем лезет в футбол»

Глава «Урала» Иванов оценил призыв Родниной закрыть клубы фразой «зачем лезет в футбол»

Фото: Дмитрий Садовников / Wikipedia

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал призыв депутата Госдумы Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Глава «Урала» оценил высказывания Родниной фразой «зачем она лезет в футбол», обратив внимание на то, что она является трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Он заявил, что футбол — самый популярный вид спорта, а денег из бюджета на фигурное катание выделяется не меньше.

С призывом закрыть футбольные клубы Роднина выступила 10 ноября. Она посетовала на то, что отечественные команды умеют только тратить деньги, подчеркнув, что футбольные клубы являются бизнесом.

16 сентября олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова назвала футбол более популярным видом спорта. По ее мнению, без соревнований фигурное катание потеряет свою популярность.

Анастасия Борисова
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