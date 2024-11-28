Старт производства Aurus под Санкт-Петербургом отложили

Производство Aurus на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом отложили

Старт производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом отложили на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Весной 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о возможном начале сборки Aurus до конца 2024 года. В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков подписали соглашение о развитии кластера премиального машиностроения в городе, которое предполагало начало производства Aurus.

Перенос сборки объясняют тем, что Aurus не удалось договориться с потенциальным производственным партнером из Китая о сотрудничестве. По данным источников, на площадку собирались привлечь китайский Hongqi (люксовое подразделение FAW), и выпускать на площадке перелицованный седан Hongqi H9 под брендом Aurus. Однако концерн «соскочил с переговоров» — одной из причин называют опасение санкций.

Планы по запуску серийного производства автомобилей на площадке в Шушарах актуальны, заявили в Минпромторге. Перенастройка производственных процессов продолжается, но сроки перезапуска «являются гибкими» и будут зависеть от подготовки ряда операций: изготовления оснастки, настройки оборудования, выстраивания этапов сборки, технологического согласования и обеспечения необходимым объемом комплектующих, заявил представитель ведомства.

Одним из крупнейших поставщиков Aurus является южнокорейский производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co. Его представитель подтвердил поставки и добавил, что продолжает отгружать продукцию в адрес российского покупателя. В период с 2018 по 2023 год общий объем импорта корейских деталей составил 34 миллиона долларов (почти три миллиарда рублей). В Россию отправляли кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и многое другое.