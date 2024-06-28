Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:11, 28 июня 2024Экономика

В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

Reuters: производитель автомобилей Aurus закупил детали в Южной Корее на $34 млн

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Компания Aurus Mortors, занимающая выпуском российских автомобилей представительского и высшего класса и мотоциклов под брендом Aurus, активно закупала детали за рубежом с момента начала производства. Об этом со ссылкой на таможенные записи пишет Reuters.

В период с 2018 по 2023 года общий объем импорта составил 34 миллиона долларов (почти три миллиарда рублей). В Россию отправляли кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и многое другое.

Крупнейшим поставщиком стала Южная Корея, на нее пришлось 15,5 миллиона долларов. Также в списке импортеров компании из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

При этом начало боевых действий на Украине и последовавшие вслед за этим санкции западных стран не остановили поставки. С того момента производитель закупил компоненты на 16 миллионов долларов. Нарушением режима ограничений такие поставки считать нельзя, потому что Aurus попал под санкции США только в феврале этого года.

Одним из крупнейших поставщиков Aurus является южнокорейский производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co. Его представитель подтвердил поставки и добавил, что продолжает отгружать продукцию в адрес российского покупателя.

Материалы по теме:
Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?
Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?
20 июня 2024
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?
20 февраля 2024

Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР в июне подарил ее лидеру Ким Чен Ыну уже второй автомобиль Aurus. В Москве у официального дилера такая модель продается по цене 46,9 миллиона рублей. До этого Путин подарил Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Сотрудники МИД Германии попали под следствие

      Польша отказалась отправлять солдат на Украину

      Освободившийся из колонии бывший губернатор Белых нашел работу

      Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

      В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки

      На Украине начнут раздавать повестки заочно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше