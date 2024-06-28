В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

Reuters: производитель автомобилей Aurus закупил детали в Южной Корее на $34 млн

Компания Aurus Mortors, занимающая выпуском российских автомобилей представительского и высшего класса и мотоциклов под брендом Aurus, активно закупала детали за рубежом с момента начала производства. Об этом со ссылкой на таможенные записи пишет Reuters.

В период с 2018 по 2023 года общий объем импорта составил 34 миллиона долларов (почти три миллиарда рублей). В Россию отправляли кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и многое другое.

Крупнейшим поставщиком стала Южная Корея, на нее пришлось 15,5 миллиона долларов. Также в списке импортеров компании из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

При этом начало боевых действий на Украине и последовавшие вслед за этим санкции западных стран не остановили поставки. С того момента производитель закупил компоненты на 16 миллионов долларов. Нарушением режима ограничений такие поставки считать нельзя, потому что Aurus попал под санкции США только в феврале этого года.

Одним из крупнейших поставщиков Aurus является южнокорейский производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co. Его представитель подтвердил поставки и добавил, что продолжает отгружать продукцию в адрес российского покупателя.

Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР в июне подарил ее лидеру Ким Чен Ыну уже второй автомобиль Aurus. В Москве у официального дилера такая модель продается по цене 46,9 миллиона рублей. До этого Путин подарил Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе.