Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подаренная Путину порода собак очень редкая и почти неизвестна за пределами КНДР. Порода получила название пхунсан от гор в северном округе Пхунсан (сейчас называется Кимхенгвон), где была впервые выведена.

Эксперт оценил характеристики породы собак, подаренных Путину

Завотделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген рассказал о чертах характера собак породы пхунсан. По его словам, эти собаки очень преданы своему хозяину и безжалостны к врагам. Если они чувствуют, что их хозяин под угрозой, то они «налетают одним махом» на противника и вгрызаются ему в горло.

Пхунсан, можно сказать, точь-в-точь переняла мудрость и смелость корейской нации, которая ненавидит несправедливость, дорожит моральным долгом и безжалостно относится к тем, кто осмеливается затронуть ее Чо Иль Ген заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи

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Для жителей Северной Кореи собака породы пхунсан стала одним из государственных символов, утверждает Чо Иль Ген. Эти собаки также известны как «охотники на тигров». Несмотря на свой небольшой размер они легко справляются даже с большим зверем. Обычно особи этой породы достигают роста в 50-60 сантиметров с массой в среднем 14-25 килограммов.

Путин подарил Ким Чен Ыну дорогой автомобиль в обход санкций

В ходе своего визита в КНДР Путин подарил корейскому лидеру Ким Чен Ыну новый автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), адмиральский кортик и чайный сервиз. В то же время Путин получил в ответ несколько художественных произведений.

Эксперт по этикету Альбина Холгова раскрыла значение подарков Путина и Ким Чен Ына. По ее словам, существует список безошибочных подарков, в их число как раз входят предметы искусства и фарфор.

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«Такие подарки говорят об очень хорошем отношении, о намерении развивать сотрудничество, дружить, — сказала Холгова. — Относительно того, насколько они уместны, можно заметить, что с точки зрения этикета подарки — это достаточно сложная штука. Чтобы угодить, нужно постараться, прозондировать почву. Но есть и список безошибочных подарков».

Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что Путин нарушил резолюцию ООН, передав в подарок Ким Чен Ыну люксовый автомобиль. Поставки дорогих автомобилей в КНДР запрещены международными санкциями ООН.