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17:26, 21 июня 2024Ценности

В Кремле заявили, что второй Aurus для Ким Чен Ына стал недорогим подарком. Это авто стоит более 40 миллионов рублей

Песков назвал подаренный Путиным Ким Чен Ыну Aurus недорогим подарком

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о втором автомобиле Aurus, который глава государства Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну. По его словам, эта машина короткая, на короткой базе.

«Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и конечно же весьма необходимы для использования главой государства», — пояснил Песков.

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Подаренное Ким Чен Ыну авто стоит более 40 миллионов рублей

Согласно информации на сайте одного из официальных дилеров в Москве, Aurus Senat стоит 46,9 миллиона рублей.

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru», представитель Кремля заявил, что второй Aurus для Ким Чен Ына стал недорогим подарком для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом.

В свою очередь лидер КНДР высоко оценил характеристики машины и поблагодарил Путина. Отмечается, что после вручения подарка государственные лидеры «по очереди управляли роскошным автомобилем».

Кадр: KCNA / Reuters

Это второй Aurus, подаренный Путиным Ким Чен Ыну

Первый автомобиль этой марки Путин подарил Ким Чен Ыну в феврале этого года.

В конце зимы Песков рассказал, что северокорейский лидер оценил автомобиль российского производства, когда посетил космодром Восточный. «Он посмотрел эту машину, Путин ее показал лично, и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась», — сказал представитель Кремля.

Ранее автоэксперт раскрыл смысл подарка Путина Ким Чен Ыну. По его словам, автомобиль Aurus демонстрирует технологические возможности России. «Вот цели и задачи, которые решаются, — показать мощь государства», — говорил он.

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      Александра Д Борисова
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