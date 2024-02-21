Раскрыт смысл подарка Путина Ким Чен Ыну

Автоэксперт Попов: Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, чтобы показать мощь России

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «360» раскрыл смысл подарка президента России Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

По его словам, автомобиль Aurus демонстрирует технологические возможности России. «Вот цели и задачи, которые решаются, — показать мощь государства», — сказал Попов.

Эксперт добавил, что машины Aurus приобретают шейхи из Саудовской Аравии. Он добавил, что для них автомобили изготавливают только в белом цвете. По его словам, отличается машина тем, что это полностью отечественное, «штучное» производство и чуть ли не ручная работа.

Попов назвал автомобиль российским Rolls-Royce. «Конструктивно я не вникал, наверняка там супермощный двигатель, он гиперкомфортабелен. Автомобиль представительского класса, стоит огромных денег», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России 18 февраля предоставил лидеру КНДР в подарок автомобиль Aurus. В Северной Корее назвали подарок свидетельством дружеских отношений.

В МИД Южной Кореи заявили, что власти страны продолжают следить за развитием российского сотрудничества с КНДР, включая ситуацию с подарком северокорейскому лидеру от Владимира Путина.