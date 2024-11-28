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10:37, 28 ноября 2024Спорт

Тихонов ответил назвавшей Исинбаеву предательницей Вяльбе

Олимпийский чемпион Тихонов назвал предателями тех, кто раскритиковал Исинбаеву
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, которая обвинила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в предательстве. Его слова приводит Sport24.

«Ее взяли и обосрали, причем те, кто ничего не сделал для российского спорта и экономики. Исинбаева в "Лужниках" побила рекорд, подобно полету Гагарина», — заявил Тихонов. Он назвал предателями тех, кто считает Исинбаеву предательницей.

Ранее Вяльбе раскритиковала Исинбаеву и назвала ее предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

ЖЗЛ
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