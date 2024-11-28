Тихонов ответил назвавшей Исинбаеву предательницей Вяльбе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, которая обвинила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в предательстве. Его слова приводит Sport24.
«Ее взяли и обосрали, причем те, кто ничего не сделал для российского спорта и экономики. Исинбаева в "Лужниках" побила рекорд, подобно полету Гагарина», — заявил Тихонов. Он назвал предателями тех, кто считает Исинбаеву предательницей.
Ранее Вяльбе раскритиковала Исинбаеву и назвала ее предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.