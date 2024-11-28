Тренер «Спартака» разбил стекло на скамейке в матче Кубка России

Тренер «Спартака» Станкович разбил стекло на скамейке в матче против «Ростова»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбил заградительное стекло на скамейке запасных в ходе ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Ростова». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он ударил кулаком по стеклу и пробил в нем дыру. Так он отреагировал на одно из решений судьи Сергея Карасева, который прервал атаку столичного клуба.

Позже Станкович саркастически поаплодировал судье и улыбнулся ему. До этого Карасев показал тренеру желтую карточку.

Ранее «Ростов» победил «Спартак» во втором четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Голенков и Виктор Мелехин. У гостей гол на счету Кристофера Мартинса.