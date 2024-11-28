Заключенные зачали ребенка в тюрьме через вентиляцию

В США заключенные из Флориды зачали ребенка через вентиляционную шахту тюрьмы

В США заключенные из штата Флорида сумели зачать ребенка через вентиляционную шахту, соединявшую их камеры. Об этом пишет Daily Star.

29-летняя Дэйзи Линк, содержащаяся в тюрьме города Майами, родила девочку в июне. Отцом ребенка стал 23-летний Джоан Депас, отбывающий наказание там же. Заключенные обнаружили, что их камеры соединены вентиляционной шахтой, с помощью которой можно общаться и обмениваться небольшими предметами.

Линк и Депас начали общаться, и вскоре между ними завязались романтические отношения. Мужчина очень хотел стать отцом, и возлюбленная поддержала его в этом. Преступник начал собирать свою сперму в пленку для пищевых продуктов и пять раз в день передавать возлюбленной. «Он как бы сворачивал ее на манер сигареты, прикреплял к леске, которая была у нас в вентиляции, а я вытаскивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя», — поделилась секретом зачатия Линк.

В данный момент девочка находится на попечение семьи женщины, так как и она, и ее возлюбленный остаются в заключении, ожидая судов по своим делам. Депас сравнил Линк с Девой Марией, так как ребенок появился на свет без всякого физического контакта между ними.

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