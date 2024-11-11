Китаянка неожиданно родила темнокожего ребенка

В Китае жительница Шанхая неожиданно родила ребенка с темной кожей

В Китае супруги оказались на грани развода после того, как у них неожиданно родился темнокожий ребенок. Об этом пишет China Times.

30-летняя жительница Шанхая рассказала, что после рождения сына путем кесарева сечения, тон его кожи оказался очень темным. Муж китаянки был обескуражен, когда увидел ребенка, и отказался брать его на руки. Женщина призналась, что и сама была смущена.

Она пояснила, что «никогда не бывала в Африке и среди ее знакомых нет темнокожих». Муж потребовал сделать тест на отцовство, на что женщина согласилась. При этом она сказала, что обижена на супруга, и прежнего доверия между ними уже не будет, что бы ни показал тест.

Новость вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях. По мнению некоторых комментаторов, темная кожа у новорожденных — распространенное явление, и с возрастом она становится светлее. Другие возмутились поведению мужа и посоветовали женщине «серьезно поговорить с ним», когда будут готовы результаты теста.

Ранее сообщалось, что в Италии пожилая женщина родила и стала старейшей матерью страны. На момент появления ребенка ей было 63 года.