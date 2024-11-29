Еще одна азиатская страна начала помогать Украине из бюджетных средств

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о получении Киевом $100 млн от Южной Кореи

Киев получил от Южной Кореи 100 миллионов долларов, что стало первой помощью из бюджетных средств этой азиатской республики. О начале финансирования в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в этом году правительства двух стран подписали соглашения, позволяющие рассчитывать на привлечение 2,1 миллиарда долларов. Первые переведенные средства направят на поддержку социальной сферы.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставил новый пакет помощи Украине в размере 750 миллионов долларов. Часть из общей суммы выделит фонд ADVANCE Ukraine, поддерживаемый властями Японии.

Помощь от Южной Кореи Киеву пришла на фоне сообщений о присутствии в России северокорейских войск. В частности, депутат парламента республики Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке, заявил, что часть из 10,9 тысячи военных КНДР участвовала в нескольких боях против Вооруженных сил Украины в Курской области.