Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 29 ноября 2024Экономика

Еще одна азиатская страна начала помогать Украине из бюджетных средств

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о получении Киевом $100 млн от Южной Кореи
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Киев получил от Южной Кореи 100 миллионов долларов, что стало первой помощью из бюджетных средств этой азиатской республики. О начале финансирования в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в этом году правительства двух стран подписали соглашения, позволяющие рассчитывать на привлечение 2,1 миллиарда долларов. Первые переведенные средства направят на поддержку социальной сферы.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставил новый пакет помощи Украине в размере 750 миллионов долларов. Часть из общей суммы выделит фонд ADVANCE Ukraine, поддерживаемый властями Японии.

Помощь от Южной Кореи Киеву пришла на фоне сообщений о присутствии в России северокорейских войск. В частности, депутат парламента республики Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке, заявил, что часть из 10,9 тысячи военных КНДР участвовала в нескольких боях против Вооруженных сил Украины в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

      Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

      В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

      Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

      В России заявили о попадании бизнеса в кредитную кабалу из-за роста ставки

      Звезда «Служебного романа» высказалась о проблемах со здоровьем

      На Украине заявили о причастности военного ГУР к стрельбе в киевском отеле

      Данные предложили хранить в алмазах

      Патрушев обвинил Запад в попытке подорвать российские морские грузоперевозки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше