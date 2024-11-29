112-летнего мужчину признали старейшим в мире

112-летнего жителя Бразилии назвали старейшим мужчиной в мире

Жоау Маринью Нету из Бразилии признали старейшим мужчиной в мире. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Нету получил этот статус после смерти британца Джона Тиннисвуда 26 ноября. Тиннисвуду было 112 лет, Нету сейчас 112 лет и 52 дня. Он последний живой мужчина, родившийся в 1912 году. Нету много лет живет в прибрежном штате Сеара, в муниципалитете Апуяре. Почти всю жизнь мужчина занимался фермерством. Нету овдовел еще в 1994 году, но у него по-прежнему большая семья: шестеро детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков. Нету назвал секретом своего долголетия хороших людей, которые его окружают, и стремление всегда оставаться в кругу родных и близких.

По данным организации LongeviQuest, в пятерку старейших мужчин на планете теперь входят трое жителей Бразилии. Вторым самым старым мужчиной после Нету стал 111-летний Жозину Левину Феррейра, а 110-летний Приму Оливьери замыкает пятерку. 111-летние Кен Уикс из Австралии и Иларио Ороско Лемус из Мексики занимают третье и четвертое места.

Ранее переживший десять своих детей 111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия. По его словам, это диета. Каждый день он ест овсянку, мясо и морого — африканскую разновидность дикого шпината.