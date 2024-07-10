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15:48, 10 июля 2024Из жизни

Переживший десять своих детей 111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Второй старейший мужчина в мире назвал секретом долголетия простую диету

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Второй старейший мужчина в мире, 111-летний житель ЮАР, раскрыл секрет долголетия. Об этом пишет The Sun.

Бен Нгемани Мабуза родился в 1913 году на ферме. За свою долгую жизнь он завел 12 детей, десять из которых уже пережил, однако они оставили Мабузе множество внуков, правнуков и праправнуков. Сейчас мужчина живет в деревне с двумя внучками. Местные зовут его дедушкой Беном.

Мабуза рассказал, что никогда не попадал в больницу с серьезным заболеванием. Все, что его сейчас беспокоит, — ноги. Секретом своего крепкого здоровья мужчина назвал простую диету. Каждый день он ест овсянку, мясо и морого — африканскую разновидность дикого шпината.

Мабуза не единственный долгожитель в семье — его младшему брату 99 лет. Внучка 111-летнего мужчины предполагает, что скоро он попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

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В настоящее время старейшим мужчиной в мире официально признан британец Джон Тиннисвуд. В августе 2024 года ему исполнится 112 лет.

Ранее сообщалось, что 124-летний фермер объявил себя старейшим в мире. Как утверждает правительство страны, он родился в 1900 году.

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      Юлия Юткина
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