Переживший десять своих детей 111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Второй старейший мужчина в мире назвал секретом долголетия простую диету

Второй старейший мужчина в мире, 111-летний житель ЮАР, раскрыл секрет долголетия. Об этом пишет The Sun.

Бен Нгемани Мабуза родился в 1913 году на ферме. За свою долгую жизнь он завел 12 детей, десять из которых уже пережил, однако они оставили Мабузе множество внуков, правнуков и праправнуков. Сейчас мужчина живет в деревне с двумя внучками. Местные зовут его дедушкой Беном.

Мабуза рассказал, что никогда не попадал в больницу с серьезным заболеванием. Все, что его сейчас беспокоит, — ноги. Секретом своего крепкого здоровья мужчина назвал простую диету. Каждый день он ест овсянку, мясо и морого — африканскую разновидность дикого шпината.

Мабуза не единственный долгожитель в семье — его младшему брату 99 лет. Внучка 111-летнего мужчины предполагает, что скоро он попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

В настоящее время старейшим мужчиной в мире официально признан британец Джон Тиннисвуд. В августе 2024 года ему исполнится 112 лет.

Ранее сообщалось, что 124-летний фермер объявил себя старейшим в мире. Как утверждает правительство страны, он родился в 1900 году.

