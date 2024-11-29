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20:06, 29 ноября 2024Наука и техника

Назван лидер на рынке ИИ-смартфонов

TechInsights: 82 % смартфонов с поддержкой ИИ на рынке были произведены Samsung
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung продала в 2024 году больше всех смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании аналитической компании TechInsights.

По оценкам специалистов, в 2024 году корейская корпорация возглавила рынок ИИ-смартфонов. В материале говорится, что отрыв Samsung от других производителей колоссальный: доля компании на рынке составила 82 процента. IT-гиганта назвали лидером рынка благодаря флагманским смартфонам Galaxy S24.

В исследовании отмечается, что Samsung наиболее успешно использовала популярность чат-ботов, генеративного ИИ и других новых технологий. Все ее новые телефоны получили поддержку нейросети Galaxy AI. Аналитики отметили, что четыре из пяти смартфонов с поддержкой ИИ в 2024 году были произведены Samsung.

При этом конкуренту Samsung Apple пока не удалось использовать все преимущества ИИ. Американская компания запустила собственную нейросеть вместе с релизом iPhone 16, однако в 2024-м доступ к ней получили лишь пользователи из США.

Ранее журналисты издания Appleinsider заявили, что Apple не смогла воспользоваться бумом смартфонов в 2024 году. По итогам года мировой рынок вырос на 6,2 процента, тогда как поставки iPhone увеличились лишь на 0,4 процента.

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