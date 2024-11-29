Американца заочно осудят в России за участие в атаке ВСУ на Курскую область

В России пройдет суд над американцем за участие в атаке ВСУ на Курскую область

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Дэниела Бернарда Ребара, который участвовал в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Иностранец проходит обвиняемым по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил воевавшего за ВСУ военного инструктора НАТО 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера к 14 годам лишения свободы.

