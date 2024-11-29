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07:50, 29 ноября 2024Спорт

Аргентинский футболист «Зенита» назвал любимое русское блюдо

Аргентинский форвард «Зенита» Гонду заявил, что в России ему понравился борщ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аргентинский футболист «Зенита» Лусиано Гонду назвал любимое русское блюдо. Его слова приводит Sports.

Гонду рассказал, что пока попробовал не так много местных блюд. «Чаще хожу в места с аргентинской или итальянской кухней. Но могу сказать, что в России понравились супы — особенно борщ», — поделился нападающий.

Аргентинец добавил, что Санкт-Петербург произвел на него самое сильное впечатление. «Да, мне говорили, что он красивый, яркий, исторический, но Петербург понравился еще сильнее, чем ожидал. Очень чистый, ухоженный. Видно, что за ним следят, раз историческая часть так сохранилась: дома, которым настолько много лет, по-прежнему хорошо выглядят», — заявил форвард, добавив, что уже посетил Исаакиевский собор, Спас на Крови и Эрмитаж.

23-летний Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024-го. В составе команды он провел 13 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

Ранее словенский защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич признался, что не понимает, почему русские так любят борщ. «Нормальный, обычный суп», — заключил он.

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