Легионер клуба РПЛ не понял любовь русских к борщу

Словенский защитник «Пари НН» Карич: не понимаю, почему русские так любят борщ

Словенский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич рассказал, какие блюда русской кухни ему удалось попробовать. Слова легионера приводит «РБ Спорт».

Карич признался, что не понимает, почему русские так любят борщ. «Нормальный, обычный суп», — заявил он, добавив, что это блюдо, а также сырники им дают на базе.

Кроме того, Карич поделился, что рестораны в Словении лучше, чем в России. «Дом всегда лучше любого места за границей. Хотя в целом российская кухня чем-то похожа на словенскую и сербскую. Я скучаю по еде, которую готовит моя мама, — это лучшее, что пробовал», — отметил футболист.

Карич выступает за «Пари НН» с сентября 2024 года. В составе команды он провел шесть матчей в РПЛ и забил один мяч.