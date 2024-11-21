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14:42, 21 ноября 2024Спорт

Легионер клуба РПЛ не понял любовь русских к борщу

Словенский защитник «Пари НН» Карич: не понимаю, почему русские так любят борщ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Свен Карич (в центре)

Свен Карич (в центре). Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Словенский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич рассказал, какие блюда русской кухни ему удалось попробовать. Слова легионера приводит «РБ Спорт».

Карич признался, что не понимает, почему русские так любят борщ. «Нормальный, обычный суп», — заявил он, добавив, что это блюдо, а также сырники им дают на базе.

Кроме того, Карич поделился, что рестораны в Словении лучше, чем в России. «Дом всегда лучше любого места за границей. Хотя в целом российская кухня чем-то похожа на словенскую и сербскую. Я скучаю по еде, которую готовит моя мама, — это лучшее, что пробовал», — отметил футболист.

Карич выступает за «Пари НН» с сентября 2024 года. В составе команды он провел шесть матчей в РПЛ и забил один мяч.

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