«АвтоВАЗ» раскрыл дату старта продаж Lada Aura

«АвтоВАЗ»: розничные продажи Lada Aura в России начнутся 30 ноября

Розничные продажи флагманских бизнес-седанов Lada Aura в России начнутся 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «АвтоВАЗ».

Рекомендованная розничная цена на этот автомобиль стартует от 2,599 миллиона рублей, уточнил производитель. С конца ноября первые партии машин начнут поступать в первые пять дилерских центров крупнейших российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга. С начала декабря автомобили поступят в продажу в другие регионы.

С зимы машины станут доступны жителям Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Челябинской и Нижегородской областей, а также Татарстана. Что касается корпоративных продаж Lada Aura, то они стартовали с середины ноября. Машины начали поставлять различным государственным структурам, отметили в «АвтоВАЗе».

Серийное производство флагманских бизнес-седанов запустили в октябре. За основу «АвтоВАЗ» взял платформу Lada Vesta. Новая модель будет отличаться увеличенным салоном, сделанным из натуральной кожи. Aura будет работать на двигателе 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и будет оснащена автоматической коробкой передач. Стоимость нового автомобиля будет варьироваться от 2,6 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Однако, как утверждал ранее Telegram-канал Mash, не всем депутатам понравилась новая модель. В частности, некоторых парламентариев не устроили удлиненная задняя дверь и отсутствие задних воздуховодов. Первое обстоятельство может затруднить выход из машины на парковке Госдумы, где автомобили обычно плотно припаркованы друг к другу, а второе — создать неудобства перед важными встречами из-за риска вспотеть.