Банк России высказался об экстренных мерах

ЦБ: денежно-кредитная политика не нуждается в экстренных мерах

Ключевая ставка Банка России выполняет свою функцию. Об этом заявили представители Центрального банка. Их процитировало ТАСС.

В ЦБ убеждены, что в такой ситуации денежно-кредитная политика регулятора не нуждается в экстренных мерах. Кроме того, там заявили, что не видят угроз финансовой стабильности государства, хотя волатильность, спровоцированная санкциями, может вызывать кратковременные дисбалансы на рынке.

Ранее появились прогнозы о повышении ключевой ставки Банка России до 25 процентов уже в декабре. Такого развития событий аналитики не исключают, если инфляция подойдет к десяти процентам. Кроме того, свою роль в этом может сыграть ослабление курса рубля.

Между тем российские промышленники считают, что величина ключевой ставки должна измеряться однозначным числом и не может превышать инфляцию вдвое.