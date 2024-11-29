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16:12, 29 ноября 2024Экономика

Банк России высказался об экстренных мерах

ЦБ: денежно-кредитная политика не нуждается в экстренных мерах
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ключевая ставка Банка России выполняет свою функцию. Об этом заявили представители Центрального банка. Их процитировало ТАСС.

В ЦБ убеждены, что в такой ситуации денежно-кредитная политика регулятора не нуждается в экстренных мерах. Кроме того, там заявили, что не видят угроз финансовой стабильности государства, хотя волатильность, спровоцированная санкциями, может вызывать кратковременные дисбалансы на рынке.

Ранее появились прогнозы о повышении ключевой ставки Банка России до 25 процентов уже в декабре. Такого развития событий аналитики не исключают, если инфляция подойдет к десяти процентам. Кроме того, свою роль в этом может сыграть ослабление курса рубля.

Между тем российские промышленники считают, что величина ключевой ставки должна измеряться однозначным числом и не может превышать инфляцию вдвое.

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