В Госдуме отреагировали на слова Байдена об ударах России по ВСУ

Депутат Чепа назвал слова Байдена об ударах РФ по ВСУ и поставках агонией

Заявление действующего президента США Джо Байдена об ударах России по Вооруженным силам Украины и о новых поставках — это агония, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на заявление американского политика в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными». Он также сообщил о том, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.

«Очевидно, он возмущается тем, что был нанесен ответный удар новыми средствами, и очевидно, их разведка об этом не знала, и для них стали полной неожиданностью возможности этой новой системы, и то, что отправленные на Украину средства ПВО, и даже те средства, которые они пока не отправляли на Украину, бесполезны против показанных систем. Я думаю, заявление Байдена — это агония, что слова Байдена — это только слова, которые с трудом будут подкрепляться реальными действиями, и сегодня и Европа это хорошо понимает, и Зеленский это хорошо понимает», — поделился депутат.

Он напомнил, что в США уже подписан меморандум о передаче власти. Поэтому, полагает Чепа, в оставшиеся 6-7 недель на посту главы государства Байдену будет все сложнее и сложнее проводить политику затягивания Украины в большой виток эскалации.

Ранее разведка США заявила, что данное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием по российской территории не повышает риски ядерной эскалации конфликта. По их данным, развитие ядерного конфликта остается маловероятным.

