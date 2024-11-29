Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 29 ноября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на слова Байдена об ударах России по ВСУ

Депутат Чепа назвал слова Байдена об ударах РФ по ВСУ и поставках агонией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Заявление действующего президента США Джо Байдена об ударах России по Вооруженным силам Украины и о новых поставках — это агония, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на заявление американского политика в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными». Он также сообщил о том, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.

«Очевидно, он возмущается тем, что был нанесен ответный удар новыми средствами, и очевидно, их разведка об этом не знала, и для них стали полной неожиданностью возможности этой новой системы, и то, что отправленные на Украину средства ПВО, и даже те средства, которые они пока не отправляли на Украину, бесполезны против показанных систем. Я думаю, заявление Байдена — это агония, что слова Байдена — это только слова, которые с трудом будут подкрепляться реальными действиями, и сегодня и Европа это хорошо понимает, и Зеленский это хорошо понимает», — поделился депутат.

Он напомнил, что в США уже подписан меморандум о передаче власти. Поэтому, полагает Чепа, в оставшиеся 6-7 недель на посту главы государства Байдену будет все сложнее и сложнее проводить политику затягивания Украины в большой виток эскалации.

Материалы по теме:
«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
«Началась большая война»По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
20 ноября 2024
«Он понимает, что такое война» Трамп выбрал спецпосланника по Украине. Кто он и почему готов договариваться с Россией?
«Он понимает, что такое война»Трамп выбрал спецпосланника по Украине. Кто он и почему готов договариваться с Россией?
28 ноября 2024

Ранее разведка США заявила, что данное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием по российской территории не повышает риски ядерной эскалации конфликта. По их данным, развитие ядерного конфликта остается маловероятным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Россиянам предсказали двузначную инфляцию

      В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

      Россиянка пришла к экстрасенсу для поднятия женской энергии и стала жертвой насилия

      В Британии сочли поразительным провал разведки США в получении данных об «Орешнике»

      В Минобороны России раскрыли число сбитых за неделю ракет ATACMS

      Кулеба рассказал об украинском сценарии в грузинских протестах

      В Кремле прокомментировали планы Запада ввести миротворцев на Украину

      В Кремле прокомментировали массированный удар по Украине

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась в откровенной позе с приспущенной юбкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше