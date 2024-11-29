Бывшего депутата Горинова осудили по второму делу к трем годам за оправдание терроризма

Суд дал 3 года экс-депутату Горинову за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего депутата Красносельского муниципального округа Москвы 63-летнего Алексея Горинова по второму уголовному делу за оправдание терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Прокурор ранее просил для него наказание в виде 3,5 года заключения.

Из материалов дела следует, что Горинов в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, беседуя с другими заключенными якобы оправдывал действия полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и атаки украинских подразделений по Крымскому мосту.

Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

19 сентября 2022 года сообщалось, что Мосгорсуд на месяц уменьшил срок Горинова, до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.