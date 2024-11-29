Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:23, 29 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего депутата Горинова осудили по второму делу к трем годам за оправдание терроризма

Суд дал 3 года экс-депутату Горинову за оправдание терроризма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего депутата Красносельского муниципального округа Москвы 63-летнего Алексея Горинова по второму уголовному делу за оправдание терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Прокурор ранее просил для него наказание в виде 3,5 года заключения.

Из материалов дела следует, что Горинов в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, беседуя с другими заключенными якобы оправдывал действия полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и атаки украинских подразделений по Крымскому мосту.

Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

19 сентября 2022 года сообщалось, что Мосгорсуд на месяц уменьшил срок Горинова, до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

      Мужчина выиграл сотни тысяч долларов в покер и поссорился с надоедливыми коллегами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше