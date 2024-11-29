ФИФА назвала претендентов на премию игроку года

Месси попал в список претендентов на премию игроку года по версии ФИФА

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси попал в список претендентов на премию игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В списке, помимо Месси, еще 10 футболистов. Среди них французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе, норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также полузащитник «горожан» и сборной Испании Родри, который ранее получил «Золотой мяч».

Также объявлены претенденты на звание лучшего тренера года. В списке пять специалистов: Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хаби Алонсо («Байер»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании). Победителей выберут путем голосования болельщиков, а также капитанов и тренеров всех национальных сборных и представителей СМИ.

Действующим обладателем премии игроку года ФИФА является Месси. Лучшим тренером 2023 года был признан Гвардиола.