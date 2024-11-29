Глава РФС оценил коррупционный скандал в российском футболе

Глава РФС Дюков: виновные в коррупционном скандале должны быть наказаны

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил коррупционный скандал в отечественном футболе. Его слова приводит ТАСС.

Дюков выразил надежду, что РФС удастся выйти из этой ситуации с минимальными последствиями для репутации. При этом глава РФС подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

РФС счел слова Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Глава Самарской области позже отметил, что он не располагает конкретными фактами.